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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:11
https://ria.ru/20200519/1571696453.html
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
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РИА Новости

Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии

19:20 19.05.2020 (обновлено: 20:11 19.05.2020)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева объяснила, почему люди с ожирением входят в группу риска во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в инстаграме.
Малышева напомнила, что ожирение часто приводит к диабету и люди с этим заболеванием также особенно уязвимы перед COVID-19. По ее словам, у таких пациентов вирус часто протекает в тяжелой форме.
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Врач пояснила, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме. По ее словам, вирус "расселяется" именно в этих клетках.
"Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать", — отметила она.
Кроме того, у людей с лишним весом резко снижен иммунитет, добавила Малышева. Она пояснила, что у таких пациентов белые клетки крови не могут эффективно выполнять защитную функцию, а лишняя глюкоза "засахаривает" основные белки иммунитета. Именно из-за этого иммунная система не может справиться с коронавирусом, подчеркнула телеведущая.
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"Поэтому люди с ожирением и диабетом страдают больше других. У них настолько тяжело течет инфекция, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов", — заявила она.
Малышева отметила важность сознательного потребления пищи, так как при переедании люди "роют себе могилу ложкой и вилкой".
"Вам придется поговорить с собой и сказать себе простую вещь: "Я должен остановиться", — обратилась она к подписчикам.
По словам Малышевой, во время изоляции женщинам нужно потреблять не более 1200 калорий, а мужчинам не более 1500.
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"Иначе коронавирус, при котором в целом смертность очень низкая, для вас окажется смертельной инфекцией", — заключила она.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. Согласно данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗКитайОбщество
Популярные комментарии
А Малышевой то можно доверять , даже больше чем самому себе 😏
19 мая, 19:27
Costello Italiano
6610510
Малышевой иногда не мешало бы держать язык за зубами... Для чего ей безусловно придется поговорить с собой и сказать себе простую вещь: "Я должна остановиться"!
19 мая, 20:04
АИАлександр И.
830046
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