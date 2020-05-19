Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели во вторник над нейтральными водами Черного моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
28 апреля, 16:16Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3