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2020-05-19T19:17
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Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
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РИА Новости

Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

19:17 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели во вторник над нейтральными водами Черного моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
28 апреля, 16:16
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Ту-22М3Черное мореВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
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