В Коми отложили первый этап снятия ограничений

"Мы продолжаем расти. К сожалению, этот существенный прирост (случаев) заболевания коронавирусом в последние несколько дней дают как раз вахтовые бригады. Это локализованные очаги… Но сам рост дает нам плохие показатели… растет коэффициент распространения инфекции. Сегодня он (составляет) уже 3,3.., поэтому 21 мая… не станет днем, когда можно будет думать о снятии всех ограничений первого этапа. Я думаю, что нам потребуется еще как минимум неделя, (до) 28-29 мая", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона "ВКонтакте".