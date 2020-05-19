В Коми отложили первый этап снятия ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Реализация в полном объеме первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в Коми откладывается до конца мая из-за прироста заболеваемости в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Мы продолжаем расти. К сожалению, этот существенный прирост (случаев) заболевания коронавирусом в последние несколько дней дают как раз вахтовые бригады. Это локализованные очаги… Но сам рост дает нам плохие показатели… растет коэффициент распространения инфекции. Сегодня он (составляет) уже 3,3.., поэтому 21 мая… не станет днем, когда можно будет думать о снятии всех ограничений первого этапа. Я думаю, что нам потребуется еще как минимум неделя, (до) 28-29 мая", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона "ВКонтакте".
Ранее Уйба прогнозировал, что к 21 мая в вахтовых поселках начнется снижение роста числа инфицированных. Он также сообщал, что в этот день республиканские власти планировали обсудить дальнейшее смягчение ограничений по COVID-19.
По данным на понедельник, в Коми локализованы пять очагов коронавируса в вахтовых поселках. Так, в середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске. По данным Усинской центральной больницы, на понедельник в городе было выявлено 90 инфицированных. При этом в инфекционном отделении находились 39 человек. Также 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.
Согласно материалам республиканского управления Роспотребнадзора, в Коми лабораторно подтверждено 1007 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 39 случаев. Выздоровели 425 жителей Коми, в том числе 7 человек - за последние сутки. Скончались 19 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.