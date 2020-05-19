Гутерреш предложил рассмотреть проведение ГА ООН без приезда лидеров

ООН, 19 мая – РИА Новости. Генсек Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил рассмотреть возможность проведения Генассамблеи ООН в сентябре без личного участия лидеров, глав правительств и министров стран, которые запишут заранее свои выступления, следует из его письма.

Копию письма, направленного Гутеррешем председателю Генассамблеи, разместил у себя в Twitter постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остером.

Генсек пишет, что ввиду возможного сохранения карантинных мер и ограничений на поездки ряд лидеров могут попросту не приехать в Нью-Йорк в сентябре.

"Таким образом, вы могли бы порекомендовать, чтобы Генассамблея рассмотрела возможность проведения общих прений 75-й сессии в другом формате – таком, как использование записанных заранее выступлений глав государств и правительств или министров", - сказано в письме.

При этом, по словам Гутерреша, в зале Генеральной Ассамблеи присутствовали бы только по одному представителю от каждой делегации, расположенной в Нью-Йорке.

"Такой вариант позволил бы провести общие прения при участии всех стран-членов на максимально высоком уровне при физическом присутствии стран-членов в зале Генеральной Ассамблеи", - отмечается в документе.