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2020-05-19T19:06
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Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в структуре СК
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РИА Новости

Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в структуре СК

19:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в ближайшее время сделать все необходимое для создания судебно-экспертного учреждения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Данный вопрос обсуждался на оперативном онлайн-совещании, которое провел председатель СК. Исполняющий обязанности руководителя судебно-экспертного управления СК России Андрей Марков сообщил, что сейчас ведется активная подготовительная работа.
"В штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 единиц, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз", - сказала Петренко журналистам.
В числе экспертиз - почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.
"Заслушав доклад, Бастрыкин поручил обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на создание судебно-экспертного учреждения ведомства в кратчайшие сроки", - подытожила представитель.
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Светлана ПетренкоАндрей МарковСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
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