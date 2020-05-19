Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:05
https://ria.ru/20200519/1571695871.html
Воспитатель вологодского детского сада заразилась COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Воспитатель вологодского детского сада заразилась COVID-19

19:05 19.05.2020
685
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Воспитатель детского сада Заречья в Вологде заразилась COVID-19, сообщили в оперативном штабе Вологодской области.
"У воспитателя детсада Заречья выявлен коронавирус. В последний раз она была в учреждении в минувшую пятницу", - говорится в сообщении оперштаба.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Детсад закроют для дезинфекции, а всех контактных людей отправят на самоизоляцию.
По данным регионального оперштаба, на вторник в Вологодской области подтверждено 502 случая коронавируса, в том числе 25 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
201410
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВологодская областьОбщество
Рекомендуем
Пицца
Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу
Район жилых гаражей на улице Альпийской в Центральном районе города Сочи.
В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19
Вдова американского астронавта Джона Гленна Энни Гленн
Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции
Владимир Уйба
В Коми отложили первый этап снятия ограничений
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Медик карантинного центра
В Вологодской области пока не могут начать снятие ограничений по COVID-19
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Мужчина, страдающий ожирением
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
Житель города смотрит на реку в Казани
Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в структуре СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния