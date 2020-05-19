Воспитатель вологодского детского сада заразилась COVID-19

Тестирование на наличие антител к COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Воспитатель детского сада Заречья в Воспитатель детского сада Заречья в Вологде заразилась COVID-19, сообщили в оперативном штабе Вологодской области

"У воспитателя детсада Заречья выявлен коронавирус. В последний раз она была в учреждении в минувшую пятницу", - говорится в сообщении оперштаба.

Детсад закроют для дезинфекции, а всех контактных людей отправят на самоизоляцию.

По данным регионального оперштаба, на вторник в Вологодской области подтверждено 502 случая коронавируса, в том числе 25 - за последние сутки.