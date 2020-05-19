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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:57
https://ria.ru/20200519/1571695684.html
В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241847_0:14:2989:1695_1036x0_80_0_0_5e29e9c059f82de4d73512430dbfd963.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции

19:03 19.05.2020 (обновлено: 19:57 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В понедельник в Москве было зафиксировано 885 случаев нарушений режима самоизоляции, всего за весь период таких нарушений было свыше 54 тысяч, горожане соблюдают ограничения дисциплинированно, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"За прошедший день в Москве было установлено 885 случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом Мэра №12-УМ оснований. Всего за период действия режима повышенной готовности таких нарушений было установлено свыше 54 тысяч", - сказал Данчиков.
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По его словам, ситуация с количеством таких нарушений на данный момент выглядит оптимистично. "Среднесуточное количество подобных нарушений в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле. Москвичи, которые пока еще не вернулись к трудовой деятельности, соблюдают режим самоизоляции дисциплинировано, и мы все реже фиксируем случаи нахождения на улице без разрешенных указом мэра оснований. Хотя коэффициент самоизоляции в Москве, по данным "Яндекса", сегодня достигает рекордно низкого значения в 2,0 балла, это в первую очередь, связано с возобновлением работы ряда промышленных и строительных предприятий", - отметил Данчиков.
Также, по его словам, общее количество нарушений, совершаемых гражданами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также проживающими вместе с ними родственниками, на данный момент приближается к отметке в 73 тысячи случаев.
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"Нарушений режима обязательной самоизоляции до сих пор фиксируется крайне много. Соблюдение заболевшими гражданами домашнего карантина - критически важное условие для замедления темпов распространения вируса. Именно поэтому власти города уделяют особое внимание контролю в этой области, применяются различные технические средства, позволяющие моментально установить факт нарушения. Эти методы непопулярны среди населения и вызывают много критики, но я хочу донести до москвичей ключевую мысль: цель внедрения подобных инструментов - не оштрафовать как можно больше граждан, а обезопасить население города от риска заражения", - сказал Данчиков.
Он также напомнил, что есть возможность обжаловать постановление о нарушении. "Сделать это можно, в том числе, и в электронном виде. Каждая такая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и по ней выносится решение. В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, штраф будет отменен", - разъяснил Данчиков.
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