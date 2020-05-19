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Пензенская область
Пензенская область
2020-05-19T19:02
https://ria.ru/20200519/1571695613.html
Пензенские власти введут региональные выплаты работникам медучреждений
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РИА Новости

Пензенские власти введут региональные выплаты работникам медучреждений

19:00 19.05.2020 (обновлено: 19:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕНЗА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ввести в регионе дополнительные выплаты работникам медучреждений, которые работают с пациентами с COVID-19 и оказались не охваченными федеральными выплатами, на эти цели в областном бюджете на первом этапе предусмотрено 27,6 миллиона рублей, сообщило областное правительство.
"По поручению Ивана Белозерцева… принято решение за счет средств регионального бюджета медицинским и иным работникам, не подпадающим под действие постановлений правительства РФ,… но непосредственно контактирующим при выполнении своих трудовых функций с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) с биоматериалом либо предметами, зараженными COVID-19, установить стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие выплаты предусмотрены судмедэкспертам и патологоанатомам, среднему медперсоналу и санитарам областного бюро судебно-медицинской экспертизы, врачам, биологам и среднему медперсоналу вспомогательных подразделений учреждений (лаборатории, рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика, стерилизационные и другие), медицинским дезинфекторам.
Кроме того, на региональные выплаты смогут рассчитывать буфетчицы, уборщики служебных помещений, кастелянши, водители автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, контактировавший с пациентами с COVID-19.
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По данным правительства, размеры выплат определены аналогично федеральным, но с учетом налога на доходы физических лиц. Так, врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием (биологам) выплатят по 23,8 тысячи рублей в месяц (80% от среднего дохода от трудовой деятельности в регионе за девять месяцев 2019 года в 25967 рублей плюс 13% НДФЛ), среднему медперсоналу - 11,9 тысячи рублей (40%), по должностям младшего медицинского и вспомогательного персонала - 6 тысяч рублей (20%).
"На данные цели в бюджете Пензенской области на первоначальном этапе предусмотрено 27,6 миллиона рублей. В настоящее время проект соответствующего постановления правительства Пензенской области проходит процедуру согласования", - поясняется в сообщении.
Ранее правительство региона сообщило, что выплаты федеральных надбавок медикам, работающим с пациентами с COVID-19 в области, были произведены 8 мая. Белозерцев поставил задачу жестко контролировать процесс доведения до медиков компенсаций за работу в условиях эпидемии.
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Пензенская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
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