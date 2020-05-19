Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Круизные компании пытаются найти компромисс между рекомендациями Роспотребнадзора и комфортным отдыхом своих клиентов, Круизные компании пытаются найти компромисс между рекомендациями Роспотребнадзора и комфортным отдыхом своих клиентов, сообщает RATA-News.

Ведомство разработало рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Общими правилами стали обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

Для круизных судов Роспотребнадзор предлагает организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно. Необходимо также бесконтактно измерять температуру всех входящих, включая экипаж, и не пускать на борт людей с повышенной температурой. Кроме того, ведомство рекомендует ввести обязательный масочный режим для всех посетителей.

Также необходимо проводить уборку несколько раз в день, максимально использовать средства защиты, пользоваться антисептиками и дезинфицирующими салфетками. А для организации питания — использовать одноразовую посуду с последующим обеззараживанием и уничтожением.

По словам генерального директора круизной компании Андрея Михайловского, в рекомендациях есть некоторые избыточные меры, которые больше подходят для медицинских учреждений, чем для туристического судна. При этом, эксперт уточняет, что санитарные требования к работе российского круизного флота строже, чем для гостиниц и даже санаториев. "Независимо от рекомендаций Роспотребнадзора, мы проводим уборку два раза в день, — говорит он. — Дезинфекция также предусмотрена действующими правилами".

"Большинство мер потребуют от нас дополнительных расходов, тем не менее они выполнимы и приемлемы, — считает директор волгоградской круизной компании Алексей Растегаев. — Но есть и такие, которые обесценивают саму идею отдыха, например, ношение масок на теплоходе. Понятно, если люди будут их надевать при выходе на сушу, но зачем и на палубе дышать свежим воздухом надо в маске?"

Рекомендуется, например, по словам Растегаева, установить стационарные санитайзеры на входе не только в ресторан и другие точки питания, но и в любые общественные зоны. "Санитайзер у нас давно установлен возле ресторана, а в других местах логичнее было бы обеспечить мобильную бесконтактную дезинфекцию силами наших сотрудников", – пояснил он.