Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-19T19:14
https://ria.ru/20200519/1571695315.html
Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570858048_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6082e18d45401d38f3508a8caeb854b3.jpg
РИА Новости

Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора

19:14 19.05.2020
259
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖитель города смотрит на реку в Казани
Житель города смотрит на реку в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Круизные компании пытаются найти компромисс между рекомендациями Роспотребнадзора и комфортным отдыхом своих клиентов, сообщает RATA-News.
Ведомство разработало рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.
Общими правилами стали обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.
Для круизных судов Роспотребнадзор предлагает организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно. Необходимо также бесконтактно измерять температуру всех входящих, включая экипаж, и не пускать на борт людей с повышенной температурой. Кроме того, ведомство рекомендует ввести обязательный масочный режим для всех посетителей.
Также необходимо проводить уборку несколько раз в день, максимально использовать средства защиты, пользоваться антисептиками и дезинфицирующими салфетками. А для организации питания — использовать одноразовую посуду с последующим обеззараживанием и уничтожением.
Девушка с ноутбуком на пляже
5 мая, 08:00Туризм
Туризм после пандемии: что такое "паспорт здоровья" и как его получить
По словам генерального директора круизной компании Андрея Михайловского, в рекомендациях есть некоторые избыточные меры, которые больше подходят для медицинских учреждений, чем для туристического судна. При этом, эксперт уточняет, что санитарные требования к работе российского круизного флота строже, чем для гостиниц и даже санаториев. "Независимо от рекомендаций Роспотребнадзора, мы проводим уборку два раза в день, — говорит он. — Дезинфекция также предусмотрена действующими правилами".
"Большинство мер потребуют от нас дополнительных расходов, тем не менее они выполнимы и приемлемы, — считает директор волгоградской круизной компании Алексей Растегаев. — Но есть и такие, которые обесценивают саму идею отдыха, например, ношение масок на теплоходе. Понятно, если люди будут их надевать при выходе на сушу, но зачем и на палубе дышать свежим воздухом надо в маске?"
Рекомендуется, например, по словам Растегаева, установить стационарные санитайзеры на входе не только в ресторан и другие точки питания, но и в любые общественные зоны. "Санитайзер у нас давно установлен возле ресторана, а в других местах логичнее было бы обеспечить мобильную бесконтактную дезинфекцию силами наших сотрудников", – пояснил он.
Правда, эксперты уточняют, что это пока рекомендации, а представители круизных компаний ведут переговоры с Роспотребнадзором.
Теплоходы на речной пристани
18 мая, 08:00Туризм
Тест на коронавирус в подарок? Как будем путешествовать по рекам России
200004
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Пицца
Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу
Владимир Уйба
В Коми отложили первый этап снятия ограничений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Гутерреш предложил рассмотреть проведение ГА ООН без приезда лидеров
Район жилых гаражей на улице Альпийской в Центральном районе города Сочи.
В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции
Центральная Джума-мечеть в Махачкале
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу в Ураза-байрам
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19
Мужчина, страдающий ожирением
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Пробирка с тестом на коронавирус
В центральной тюрьме Катара 12 человек заболели COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Воспитатель вологодского детского сада заразилась COVID-19
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Лидер движения желтых жилетов Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
Основателя "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с ребенком
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
Нарушителям масочного режима в Египте грозит штраф до 255 долларов
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния