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2020-05-19T18:51
https://ria.ru/20200519/1571695277.html
Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса
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РИА Новости

Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса

18:50 19.05.2020 (обновлено: 18:51 19.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloВдова американского астронавта Джона Гленна Энни Гленн
Вдова американского астронавта Джона Гленна Энни Гленн
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вдова Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, скончалась в возрасте 100 лет, сообщил в ходе заседания Национального космического совета глава НАСА Джим Брайденстайн. По данным СМИ, причиной смерти стал коронавирус.
"Энни Гленн, вдова легендарного Джона Гленна, скончалась сегодня", - сказал Брайденстайн, выступая по видеосвязи на заседании возглавляемого вице-президентом Майком Пенсом Национального космического совета. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, у Гленн был диагностирован коронавирус и она скончалась от вызванных им осложнений в доме престарелых в штате Миннесота.
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Энни и Джон Гленн были знакомы с детства, их брак продолжался 73 года. Страдавшая от заикания супруга астронавта активно занималась образовательной и благотворительной работой, оказывая помощь людям с физическими недостатками.
Джон Гленн - первый американский астронавт (и третий человек в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершивший орбитальный космический полёт. 20 февраля 1962 года Гленн на "Меркурии-Атлас-6" три раза облетел земной шар. Продолжительность полёта составила 4 часа 55 минут. После удачного приводнения Гленн стал национальным героем США, был награждён медалью НАСА "За выдающиеся заслуги". Гленн в качестве военного летчика принимал участие в Корейской войне, был избран в сенат США и даже дважды выдвигался кандидатом от Демократической партии на пост президента страны.
Гленн также стал самым пожилым человеком, совершившим космический полет, после того как в 1998 году в возрасте 77 лет провел девять дней в космосе на шаттле Discovery. Астронавт и сенатор Гленн скончался в 2016 году на 96-м году жизни.
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