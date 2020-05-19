Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса

Энни и Джон Гленн были знакомы с детства, их брак продолжался 73 года. Страдавшая от заикания супруга астронавта активно занималась образовательной и благотворительной работой, оказывая помощь людям с физическими недостатками.

Гленн также стал самым пожилым человеком, совершившим космический полет, после того как в 1998 году в возрасте 77 лет провел девять дней в космосе на шаттле Discovery. Астронавт и сенатор Гленн скончался в 2016 году на 96-м году жизни.