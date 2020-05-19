Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:46
https://ria.ru/20200519/1571695121.html
США и Канада договорились не открывать границы до 21 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_59a154559f311fb90b2705b0f4cc09aa.jpg
РИА Новости

США и Канада договорились не открывать границы до 21 июня

18:46 19.05.2020
453
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США и Канада договорились о продлении ограничений на пересечение границы из-за коронавируса до 21 июня, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.
Ранее США продлили до 20 мая ограничения на въезд из Канады и Мексики, введенные в свете пандемии коронавируса. Изначально эти меры были рассчитаны до 20 апреля.
"Позвольте мне начать это утро подтверждением того, что Канада и США еще раз согласились продлить на 30 дней действующие на границе меры", - заявил Трюдо журналистам.
Ограничения касаются въезда тех, чья поездка не считается необходимой или у кого нет должным образом оформленных документов.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивает поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
020002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джастин ТрюдоКоронавирусыКанадаСШАВ мире
Рекомендуем
Вдова американского астронавта Джона Гленна Энни Гленн
Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Гутерреш предложил рассмотреть проведение ГА ООН без приезда лидеров
Президент США Дональд Трамп
США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
Пицца
Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу
Житель города смотрит на реку в Казани
Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Лидер движения желтых жилетов Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
Основателя "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с ребенком
Тест на коронавирус
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
Город Ханты-Мансийск
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Продавец цветов на одной из улиц в Турине
В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния