США и Канада договорились не открывать границы до 21 июня

"Позвольте мне начать это утро подтверждением того, что Канада и США еще раз согласились продлить на 30 дней действующие на границе меры", - заявил Трюдо журналистам.

Ограничения касаются въезда тех, чья поездка не считается необходимой или у кого нет должным образом оформленных документов.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивает поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.