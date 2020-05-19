Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Нужно не то, что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной", - сказал Собянин в программе "60 минут" на "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.