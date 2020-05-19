В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 29 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели. Состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.