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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:37
https://ria.ru/20200519/1571694757.html
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29

18:37 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло 29, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 16 мая сообщали о 28 подтвержденных случаях COVID-19.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 29 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели. Состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Там же представители минздрава отметили, что в республике изолированы 69 человек и проведен 581 тест на COVID-19.
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанВ мире
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