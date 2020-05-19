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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:37
https://ria.ru/20200519/1571694717.html
Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи
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РИА Новости

Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи

18:37 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Часть клиник снова откроются в Москве для оказания плановой медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"Мы сейчас будем раскрывать часть поликлиник, вернее часть больниц, по плановой помощи. Посоветуемся с коллегами, с министерством здравоохранения, не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры, а наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Этого тоже ожидают тысячи людей", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
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