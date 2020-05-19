Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Часть клиник снова откроются в Москве для оказания плановой медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"Мы сейчас будем раскрывать часть поликлиник, вернее часть больниц, по плановой помощи. Посоветуемся с коллегами, с министерством здравоохранения, не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры, а наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Этого тоже ожидают тысячи людей", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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