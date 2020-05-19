В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Умахан Умаханов выразил надежду, что политики в США прислушаются к доводам РФ и перестанут предпринимать попытки сломать систему Всемирной организации здравоохранения, а вместо этого примут участие в реформировании организации.
Во вторник депутаты внутрифракционной группы ЕР под руководством Адальби Шхагошева в онлайн-режиме пообщались с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказал Умаханов РИА Новости, главной темой встречи стала идея реформирования ВОЗ, современные отношения между Россией, США и Китаем.
По мнению депутата, прошедшая встреча стала одной из самых запоминающихся и интересных.
"США делают безответственные заявления, обвиняя бездоказательно Китай и Всемирную организацию здравоохранения в распространении пандемии. Вместо того, чтобы объединять усилия врачей и искать скорейшие и эффективные способы лечения, они создают теорию заговора и ведут экономические войны", - сказал Умаханов РИА Новости.
Парламентарий выразил уверенность, что международное сообщество должно дать соответствующую оценку подобным заявлениям.