В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ

Полез на ВОЗ. Трамп сделал последнее антикитайское предупреждение ВОЗ уже как-то привыкла обходиться без американских денег. Это номинально США самый большой плательщик, а по факту – такой же неплательщик. Так что, была безденежной любовь – разлука станет не в убыток.