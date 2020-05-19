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В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ
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РИА Новости

В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ

18:36 19.05.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Умахан Умаханов выразил надежду, что политики в США прислушаются к доводам РФ и перестанут предпринимать попытки сломать систему Всемирной организации здравоохранения, а вместо этого примут участие в реформировании организации.
Во вторник депутаты внутрифракционной группы ЕР под руководством Адальби Шхагошева в онлайн-режиме пообщались с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказал Умаханов РИА Новости, главной темой встречи стала идея реформирования ВОЗ, современные отношения между Россией, США и Китаем.
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Полез на ВОЗ. Трамп сделал последнее антикитайское предупреждениеВОЗ уже как-то привыкла обходиться без американских денег. Это номинально США самый большой плательщик, а по факту – такой же неплательщик. Так что, была безденежной любовь – разлука станет не в убыток.
По мнению депутата, прошедшая встреча стала одной из самых запоминающихся и интересных.
"США делают безответственные заявления, обвиняя бездоказательно Китай и Всемирную организацию здравоохранения в распространении пандемии. Вместо того, чтобы объединять усилия врачей и искать скорейшие и эффективные способы лечения, они создают теорию заговора и ведут экономические войны", - сказал Умаханов РИА Новости.
Парламентарий выразил уверенность, что международное сообщество должно дать соответствующую оценку подобным заявлениям.
"Состоявшийся разговор был полезным, заинтересованным и обстоятельным. Очень рассчитываю на то, что политики в США прислушаются к нашим доводам и перестанут предпринимать попытки сломать систему ВОЗ, а вместо этого примут участие в ее реформировании", - добавил он.
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Адальби ШхагошевИльяс УмахановГосдума РФВОЗСШАВ мире
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