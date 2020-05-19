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2020-05-19T18:35
https://ria.ru/20200519/1571694614.html
МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии
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РИА Новости

МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии

18:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский МИД, комментируя порядок оказания странами-членами Европейского союза гуманитарной помощи Сирии на фоне пандемии коронавируса, призвал ЕС отказаться от практики односторонних санкций, проявить солидарность с сирийским народом и вместе противостоять COVID-19.
Представители МИД РФ обратили внимание на опубликованные Еврокомиссией 12 мая текущего года разъяснения относительно порядка оказания гумпомощи Сирии в контексте противодействия пандемии коронавируса.
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"Сирия уже многие годы живет в условиях незаконных односторонних, принятых в обход Совета Безопасности ООН есовских санкций, которые и прежде существенно осложняли процесс гуманитарного содействия стране. Ныне же, в условиях пандемии, сохранение санкций в полном объеме выглядит и вовсе антигуманно. Зримо расходится с озвученным Генеральным секретарем ООН Гутеррешем призывом к смягчению и приостановке международных ограничений, препятствующих борьбе с вирусной инфекцией", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
"Призываем Европейский союз отказаться от практики односторонних санкций в отношении Сирии. Предлагаем есовскому Брюсселю проявить солидарность с многострадальным народом этой страны и вместе противостоять опасному вызову, затронувшему всех без исключения", - отметили в МИД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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