МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии

Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США

Рябков рассказал, что нужно для противостояния санкциям США

"Призываем Европейский союз отказаться от практики односторонних санкций в отношении Сирии. Предлагаем есовскому Брюсселю проявить солидарность с многострадальным народом этой страны и вместе противостоять опасному вызову, затронувшему всех без исключения", - отметили в МИД.