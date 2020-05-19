МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский МИД, комментируя порядок оказания странами-членами Европейского союза гуманитарной помощи Сирии на фоне пандемии коронавируса, призвал ЕС отказаться от практики односторонних санкций, проявить солидарность с сирийским народом и вместе противостоять COVID-19.
Представители МИД РФ обратили внимание на опубликованные Еврокомиссией 12 мая текущего года разъяснения относительно порядка оказания гумпомощи Сирии в контексте противодействия пандемии коронавируса.
"Сирия уже многие годы живет в условиях незаконных односторонних, принятых в обход Совета Безопасности ООН есовских санкций, которые и прежде существенно осложняли процесс гуманитарного содействия стране. Ныне же, в условиях пандемии, сохранение санкций в полном объеме выглядит и вовсе антигуманно. Зримо расходится с озвученным Генеральным секретарем ООН Гутеррешем призывом к смягчению и приостановке международных ограничений, препятствующих борьбе с вирусной инфекцией", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
"Призываем Европейский союз отказаться от практики односторонних санкций в отношении Сирии. Предлагаем есовскому Брюсселю проявить солидарность с многострадальным народом этой страны и вместе противостоять опасному вызову, затронувшему всех без исключения", - отметили в МИД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.