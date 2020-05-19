По сравнению с Китаем в России не карантин, а лайт-режим, считает Собянин

"Посмотрите на китайцев, на наших соседей: одну из провинций, они обнаружили 45 заражённых коронавирусом и сто миллионов человек, посадили на жесточайший карантин. У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно", - сказал Собянин.