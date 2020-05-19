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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:34
https://ria.ru/20200519/1571694548.html
По сравнению с Китаем в России не карантин, а лайт-режим, считает Собянин
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РИА Новости

По сравнению с Китаем в России не карантин, а лайт-режим, считает Собянин

18:34 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Половина москвичей передвигается по городу более-менее свободно, это нельзя назвать жёстким карантином, как было в Китае, это лайт-режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "60 минут" на "России-1".
"Посмотрите на китайцев, на наших соседей: одну из провинций, они обнаружили 45 заражённых коронавирусом и сто миллионов человек, посадили на жесточайший карантин. У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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