В Москве угрозы "минирования" поступили в адрес 40 медучреждений

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозами "минирования" поступили в адрес 40 лечебных учреждений Анонимные сообщения с угрозами "минирования" поступили в адрес 40 лечебных учреждений Москвы , эвакуация людей не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По состоянию на 18.00 поступили угрозы "минирования" 40 лечебных учреждений города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверкам. Эвакуация пациентов и персонала лечебных учреждений не проводится.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.