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2020-05-19T18:29
https://ria.ru/20200519/1571694337.html
В Москве угрозы "минирования" поступили в адрес 40 медучреждений
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РИА Новости

В Москве угрозы "минирования" поступили в адрес 40 медучреждений

18:28 19.05.2020 (обновлено: 18:29 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозами "минирования" поступили в адрес 40 лечебных учреждений Москвы, эвакуация людей не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 18.00 поступили угрозы "минирования" 40 лечебных учреждений города", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверкам. Эвакуация пациентов и персонала лечебных учреждений не проводится.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:54
В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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