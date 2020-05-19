В Москве число перемещающихся на транспорте выросло почти на миллион

"Вы помните, мы 12 числа сняли ограничения по промышленности и строительству, а это огромное количество предприятий, не только те, которые непосредственно занимаются в этой отрасли, но и вокруг них огромное количество других предприятий. У нас за последнюю неделю количество людей, которые перемещаются на транспорте, увеличилось почти на миллион человек, вы представляете масштаб? Поэтому это было принято очень серьезное кардинальное решение", - сказал Собянин.