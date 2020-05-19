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2020-05-19T18:28
https://ria.ru/20200519/1571694291.html
В Москве число перемещающихся на транспорте выросло почти на миллион
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РИА Новости

В Москве число перемещающихся на транспорте выросло почти на миллион

18:28 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются на эскалаторе станции "Курская" Московского метрополитена
Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число людей, перемещающихся на транспорте Москвы, выросло почти на миллион после снятия ограничений с работы строек и промышленных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "60 минут".
Ранее с 12 мая к работе вернулись строительные и промышленные предприятия.
"Вы помните, мы 12 числа сняли ограничения по промышленности и строительству, а это огромное количество предприятий, не только те, которые непосредственно занимаются в этой отрасли, но и вокруг них огромное количество других предприятий. У нас за последнюю неделю количество людей, которые перемещаются на транспорте, увеличилось почти на миллион человек, вы представляете масштаб? Поэтому это было принято очень серьезное кардинальное решение", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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