В Москве число перемещающихся на транспорте выросло почти на миллион

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число людей, перемещающихся на транспорте Москвы, выросло почти на миллион после снятия ограничений с работы строек и промышленных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "60 минут".
Ранее с 12 мая к работе вернулись строительные и промышленные предприятия.
"Вы помните, мы 12 числа сняли ограничения по промышленности и строительству, а это огромное количество предприятий, не только те, которые непосредственно занимаются в этой отрасли, но и вокруг них огромное количество других предприятий. У нас за последнюю неделю количество людей, которые перемещаются на транспорте, увеличилось почти на миллион человек, вы представляете масштаб? Поэтому это было принято очень серьезное кардинальное решение", - сказал Собянин.
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