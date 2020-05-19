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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:26
https://ria.ru/20200519/1571694105.html
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
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РИА Новости

Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин

18:24 19.05.2020 (обновлено: 19:26 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москвичам предстоит еще долго жить в существующих ограничениях из-за коронавируса, это нужно понимать, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он попросил жителей города соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надуманна. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Сергей Собянин
По словам мэра, ограничительные меры, введенные в Москве, можно считать довольно легкими, если сравнивать с другими странами.
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
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"Посмотрите на китайцев, на наших соседей: в одной из провинций они обнаружили 45 зараженных коронавирусом и сто миллионов человек посадили на жесточайший карантин. У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно", — пояснил Собянин.
Говоря о постепенном снятии ограничений, он отметил, что прогулки в столице разрешат после того, как число заболеваний и смертность от коронавируса начнут значительное снижение.
Мэр также сообщил, что городские власти не будут переводить часть московских больниц в "ковидные центры", как планировалось ранее, а откроют их для оказания плановой помощи.
По данным на 19 мая, всего за время эпидемии в России COVID-19 диагностировали у 299 941 человека, из них 2837 умерли от заболевания, 76 130 выздоровели.
В Москве выявили 149 607 инфицированных, 1651 скончался, 31 496 пациентов поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Грамотное и сбалансированное решение по всем параметрам. Мощнейший градоначальник!
19 мая, 19:14
АНАлексей Некрасов
5123103105
Да дело и не в коронавирусе...
19 мая, 18:26
ppet.g6
118600024
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