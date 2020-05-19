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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:23
https://ria.ru/20200519/1571693996.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2840
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2840

18:23 19.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2840 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 22 человека, их средний возраст 73 года. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 95 пациентов.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 165 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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