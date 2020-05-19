В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2840

АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2840 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 22 человека, их средний возраст 73 года. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 95 пациентов.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 165 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.