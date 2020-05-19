Российские интернет-сервисы создали аналоги Zoom

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" запустила функцию групповых видеозвонков, в которых могут принимать участие до восьми человек одновременно.

Новая опция должна составить конкуренцию иностранному сервису Zoom. Она доступна в последней версии приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни. В компании пообещали наращивать возможности новой функции, чтобы к осени в групповых видеозвонках можно было легко проводить занятия для целого класса или студенческой группы.

При этом в первом квартале количество звонков во "ВКонтакте" выросло почти на четверть — до 64 миллионов в месяц. Ожидается, что новая опция будет пользоваться большим спросом у пользователей.

Функция группового звонка доступна также в мессенджере Telegram . Она защищена сквозным шифрованием, что не позволяет никому получить доступ к переговорам. Кроме того, приложение использует peer-to-peer соединение, минимизируюшее затраты на трафик и подстраивающее качество вызовов в зависимости от скорости интернета. Эта функция также позволяет скрыть IP-адрес.

Для того чтобы воспользоваться режимом конференции, необходимо найти специализированный официальный бот ConfoBot, открыть с ним диалог, нажать "Старт". Затем бота нужно добавить в свою группу, послав сообщение "/conf", после чего он отправит ссылку на групповой звонок.