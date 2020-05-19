Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве

"Мы ещё находимся в серьезной зоне риска...Это (прогулки- ред) будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и ещё меньше", - заявил Собянин.