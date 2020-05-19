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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:23
https://ria.ru/20200519/1571693693.html
Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857799_0:286:3005:1976_1036x0_80_0_0_89714dd5501feb90df1eb9fb9cc941bb.jpg
РИА Новости

Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве

18:18 19.05.2020 (обновлено: 23:23 19.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Мы ещё находимся в серьезной зоне риска...Это (прогулки- ред) будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и ещё меньше", - заявил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
Популярные комментарии
Только надо сначала доказать, что люди умирают именно от коронавируса, а не от инфаркта при выявленном вирусе. У нас, что патологоанатомы перестали устанавливать действительную причину смерти после вскрытия?
19 мая, 18:50
В. Нордман
130220014
Прогулки на свежем воздухе полезны,рекомендованы и товарищу ЯКУТУ...стыдно об этом не знать...Москва типо зона по принуждению......
19 мая, 19:16
мзмаксимус зет
13760302
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