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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:17
https://ria.ru/20200519/1571693640.html
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571593906_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_14df781ce2adffb6856beb83307dec8b.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека

18:16 19.05.2020 (обновлено: 18:17 19.05.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 83 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
Третий день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Общее число скончавшихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, с начала эпидемии составляет 27 778 человек.
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 295 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 232 037.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 59 человек, было выявлено 285 новых случаев заражения.
Испания занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Бразилии и Великобритании).
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Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
Правительство Испании предложило продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 7 июня. Окончательное решение будет принимать конгресс депутатов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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