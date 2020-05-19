Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека

Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина

МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 83 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

Третий день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Общее число скончавшихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, с начала эпидемии составляет 27 778 человек.

За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 295 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 232 037.

Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 59 человек, было выявлено 285 новых случаев заражения.

Великобритании, Италии и Испания занимает пятое место в мире по числу жертв COVID-19 (после США Франции ), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Бразилии и Великобритании).

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.

Правительство Испании предложило продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 7 июня. Окончательное решение будет принимать конгресс депутатов.