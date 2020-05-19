Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Десять тысяч человек сдали тесты на антитела к коронавирусу в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы начали самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям. Мы каждые 3-4 дня рассылаем 70 тысяч приглашений специально по случайной выборке... Первые 10 тысяч мы провели, на сегодняшний день анализируем результаты", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.