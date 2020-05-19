Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:20
https://ria.ru/20200519/1571693261.html
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве

18:09 19.05.2020 (обновлено: 18:20 19.05.2020)
4509
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Десять тысяч человек сдали тесты на антитела к коронавирусу в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы начали самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям. Мы каждые 3-4 дня рассылаем 70 тысяч приглашений специально по случайной выборке... Первые 10 тысяч мы провели, на сегодняшний день анализируем результаты", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
26210122
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Медсестра в прививочном кабинете
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния