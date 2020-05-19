Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:04
https://ria.ru/20200519/1571693076.html
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Белгородской области умер пациент с коронавирусом

18:05 19.05.2020
423
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Житель Белгородской области 64 лет стал 12-м пациентом с COVID-19, скончавшимся в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер 12-й пациент с подтверждённым COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся — 64-летний житель Ракитянского района. Он проходил лечение на базе городской больницы №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
Всего в области с начала пандемии выявлен 1361 заболевший. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРакитянский районБелгородская область
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Тестирование на коронавирус
В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Власти скорректировали число погибших при пожаре в больнице Петербурга
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Подмосковье почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся дома
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Число случаев COVID-19 в Коми превысило тысячу
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Швеции
В Гетеборге из-за COVID-19 приостановят движение трамваев
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния