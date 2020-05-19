В Белгородской области умер пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Житель Белгородской области 64 лет стал 12-м пациентом с COVID-19, скончавшимся в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер 12-й пациент с подтверждённым COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся — 64-летний житель Ракитянского района. Он проходил лечение на базе городской больницы №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
Всего в области с начала пандемии выявлен 1361 заболевший. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.