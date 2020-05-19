В Подмосковье почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся дома

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 в Подмосковье проходят лечение дома, всего в регионе зафиксировано 29188 случаев заражения коронавирусом, сообщила РИА Новости главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш.
"На сегодняшний день в Московской области на дому проходят лечение 19630 пациентов с COVID-19", - сказала Труш.
Она добавила, что 2774 человека лечатся в стационарах региона, от общего числа госпитализированных 5% - с тяжелой формой течения заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.