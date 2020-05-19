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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:58
https://ria.ru/20200519/1571692648.html
В Подмосковье почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277238_0:163:3072:1891_1036x0_80_0_0_f63f53408d3668c3cfda51b9d2ae4c7a.jpg
РИА Новости

В Подмосковье почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся дома

17:57 19.05.2020 (обновлено: 17:58 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 в Подмосковье проходят лечение дома, всего в регионе зафиксировано 29188 случаев заражения коронавирусом, сообщила РИА Новости главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш.
"На сегодняшний день в Московской области на дому проходят лечение 19630 пациентов с COVID-19", - сказала Труш.
Она добавила, что 2774 человека лечатся в стационарах региона, от общего числа госпитализированных 5% - с тяжелой формой течения заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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