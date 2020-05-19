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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:56
https://ria.ru/20200519/1571692395.html
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом

17:56 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев достигло 15, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 19 мая в регионе зарегистрированы 1313 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 22 диагноза. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались.
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"К сожалению, мы зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Это пациент 78 лет из Приволжского района и пациент 56 лет из Гаврилово-Посадского района. В обоих случаях болезнь протекала очень тяжело на фоне тяжелых сопутствующих патологий", – сказал Фокин.
За сутки в регионе выписаны 54 пациента. Таким образом, к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 397 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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