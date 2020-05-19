В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев достигло 15, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 19 мая в регионе зарегистрированы 1313 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 22 диагноза. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались.
"К сожалению, мы зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Это пациент 78 лет из Приволжского района и пациент 56 лет из Гаврилово-Посадского района. В обоих случаях болезнь протекала очень тяжело на фоне тяжелых сопутствующих патологий", – сказал Фокин.
За сутки в регионе выписаны 54 пациента. Таким образом, к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 397 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.