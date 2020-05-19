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2020-05-19T17:50
https://ria.ru/20200519/1571691797.html
СК проверит обстоятельства травмирования работника при взрыве в Обнинске
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РИА Новости

СК проверит обстоятельства травмирования работника при взрыве в Обнинске

17:50 19.05.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Следствие организовало проверку в связи с инцидентом в фармацевтической лаборатории в Обнинске, где в результате хлопка и возгорания сотрудник, промывавший реактор органического синтеза, получил серьезные ожоги, сообщает СУ СК по Калужской области.
Хлопок и возгорание произошли в Обнинске во вторник на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Ранее сообщалось, что инцидент произошел в лаборатории, занимающейся производством лекарств, и он не связан с радиологическими материалами.
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
Вчера, 16:19
Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске
"В Обнинске проводится проверка по факту получения телесных повреждений работником фармацевтического предприятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во вторник около 14.00 мск аппаратчик фармацевтического предприятия в Обнинске промывал реактор органического синтеза. В ходе этих работ произошел хлопок, из-за чего сотрудник получил ожоги и доставлен в больницу. Ранее администрация муниципального округа города Обнинска сообщила, что состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске
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000301
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Следственный комитет России (СК РФ)Калужская областьОбнинскПроисшествия
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