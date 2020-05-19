СК проверит обстоятельства травмирования работника при взрыве в Обнинске

БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Следствие организовало проверку в связи с инцидентом в фармацевтической лаборатории в Следствие организовало проверку в связи с инцидентом в фармацевтической лаборатории в Обнинске , где в результате хлопка и возгорания сотрудник, промывавший реактор органического синтеза, получил серьезные ожоги, сообщает СУ СК по Калужской области

Хлопок и возгорание произошли в Обнинске во вторник на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Ранее сообщалось, что инцидент произошел в лаборатории, занимающейся производством лекарств, и он не связан с радиологическими материалами.

"В Обнинске проводится проверка по факту получения телесных повреждений работником фармацевтического предприятия", - говорится в сообщении.