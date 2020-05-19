Водитель под Тулой устроил стрельбу из сигнального пистолета из-за пробки

По данным управления, проверяя въезжающих в регион граждан, сотрудники СОБР Росгвардии увидели, как одна из легковых машин пытается объехать пробку по обочине. Легковой машине перегородила дорогу фура, водителю которой, как отмечает управление, "не понравились" маневр автомобилиста и нарушение им правил дорожного движения.