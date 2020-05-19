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Водитель под Тулой устроил стрельбу из сигнального пистолета из-за пробки
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РИА Новости

Водитель под Тулой устроил стрельбу из сигнального пистолета из-за пробки

17:50 19.05.2020 (обновлено: 18:43 19.05.2020)
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© Фото : РосгвардияЗадержание водителя, устроившего стрельбу в Тульской области. 19 мая 2020
Задержание водителя, устроившего стрельбу в Тульской области. 19 мая 2020
© Фото : Росгвардия
Задержание водителя, устроившего стрельбу в Тульской области. 19 мая 2020
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Росгвардейцы в Тульской области задержали ранее судимого местного жителя, который из-за перегородившего ему на трассе дорогу большегруза начал стрелять из светошумового пистолета, сообщило во вторник управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону.
"В Тульской области на контрольном посту по проверке электронных пропусков, расположенном на трассе М-2, сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии задержали водителя, который в ходе дорожного конфликта открыл огонь из светошумового пистолета", - говорится в сообщении.
По данным управления, проверяя въезжающих в регион граждан, сотрудники СОБР Росгвардии увидели, как одна из легковых машин пытается объехать пробку по обочине. Легковой машине перегородила дорогу фура, водителю которой, как отмечает управление, "не понравились" маневр автомобилиста и нарушение им правил дорожного движения.
"Между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель легкового автомобиля применил светошумовое оружие", - говорится в сообщении.
Когда стрелка задержали, у него при досмотре обнаружили нож с фиксированным клинком, иностранный пневматический пистолет, аэрозольное светошумовое устройство типа "Пионер" для светошумовых выстрелов и метания раздражающей жидкости. Как отмечает управление, задержанным оказался 57-летний ранее судимый житель Тулы. Мужчину передали следственно-оперативной группе "для дальнейшего разбирательства".
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ТулаТульская областьПроисшествия
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