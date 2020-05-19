В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3518

"В Азербайджане выявлен еще 131 случай заражения коронавирусом, 143 человека вылечились. Один человек сегодня скончался. На сегодняшний день вирусом заразились 3518 человек, 2198 вылечились, 41 скончался, 1279 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе оперштаба.