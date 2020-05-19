В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3518

БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3518, за сутки вирус выявлен у 131 человек, число жертв COVID-19 достигло 41, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлен еще 131 случай заражения коронавирусом, 143 человека вылечились. Один человек сегодня скончался. На сегодняшний день вирусом заразились 3518 человек, 2198 вылечились, 41 скончался, 1279 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе оперштаба.
Уточняется, что с начала пандемии проведено 240220 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.