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РИА Наука
2020-05-19T18:26
https://ria.ru/20200519/1571691153.html
Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики
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РИА Новости

Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики

17:48 19.05.2020 (обновлено: 18:26 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.
"Предыдущие пандемии гриппа были связаны с долгосрочными психоневрологическими последствиями, поэтому вполне возможно, что другие вирусные инфекции в больших масштабах могут вызвать устойчивые заболевания психики. <...> Нашей целью было изучить две предыдущие эпидемии коронавируса, SARS и MERS, чтобы выявить возможные психиатрические и психоневрологические последствия для текущей пандемии. Мы также изучили ранние данные о COVID-19", — пишут авторы исследования.
Ученые проанализировали 72 исследования, посвященные вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, ближневосточному респираторному синдрому и новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Cистематический обзор показал, что во время острого периода заболевания общие симптомы у пациентов с SARS и MERS включали спутанность сознания (36 из 129 пациентов), подавленное настроение (42 из 129), тревожность (46 из 129), нарушение памяти (44 из 129) и бессонницу (54 из 129). После выписки из больницы у пациентов часто отмечались депрессия, бессонница, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, усталость и расстройство сна. Метаанализ исследований показал, что на стадии после болезни частота посттравматического стрессового расстройства составляла 32,2 процента, депрессии — 14,9, тревожных расстройств — 14,8.
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Данные по пациентам с тяжелой формой COVID-19 говорят о развитии делирия, или психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Так, одно исследование показало, что спутанность сознания возникала у 26 из 40 (65 процентов) пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние — у 40 из 58 (69 процентов). В другом исследовании спутанность сознания наблюдалась у 17 из 82 (21 процент) смертельно больных.
"Если заражение SARS-CoV-2 происходит аналогично заражению SARS-CoV или MERS-CoV, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний. SARS-CoV-2 может вызвать делирий у значительной части пациентов в острой стадии. Врачи должны знать о возможности развития депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе", — заключают авторы исследования.
При этом авторы отметили, что количество подобных исследований о пациентах с COVID-19 ограниченно, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств пока что невозможно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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