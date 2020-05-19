Пострадавший при взрыве в Обнинске находится в крайне тяжелом состоянии

Инцидент произошел в Обнинске во вторник на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Отмечается, что предприятие занимается производством лекарственных средств. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в лаборатории, занимающейся производством лекарств, и он не связан с радиологическими материалами.