Пострадавший при взрыве в Обнинске находится в крайне тяжелом состоянии

БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Состояние пациента, пострадавшего при хлопке и возгорании в лаборатории фармацевтической компании в Обнинске, оценивается как крайне тяжелое, сообщает администрация муниципального округа города Обнинска.
Инцидент произошел в Обнинске во вторник на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Отмечается, что предприятие занимается производством лекарственных средств. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в лаборатории, занимающейся производством лекарств, и он не связан с радиологическими материалами.
"В результате произошедшего пострадал один человек, которого машина "Скорой помощи" с ожогами доставила в реанимацию КБ №8. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки до приезда сотрудников МЧС. Отмечается, что химической и радиационной опасности нет. Устанавливаются причины возникновения инцидента.