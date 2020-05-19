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2020-05-19T17:47
https://ria.ru/20200519/1571691074.html
Пострадавший при взрыве в Обнинске находится в крайне тяжелом состоянии
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РИА Новости

Пострадавший при взрыве в Обнинске находится в крайне тяжелом состоянии

17:47 19.05.2020
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© Фото : МЧС по Калужской областиАвтомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске
Автомобили скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия в Обнинске
© Фото : МЧС по Калужской области
БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Состояние пациента, пострадавшего при хлопке и возгорании в лаборатории фармацевтической компании в Обнинске, оценивается как крайне тяжелое, сообщает администрация муниципального округа города Обнинска.
Инцидент произошел в Обнинске во вторник на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Отмечается, что предприятие занимается производством лекарственных средств. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в лаборатории, занимающейся производством лекарств, и он не связан с радиологическими материалами.
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"В результате произошедшего пострадал один человек, которого машина "Скорой помощи" с ожогами доставила в реанимацию КБ №8. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки до приезда сотрудников МЧС. Отмечается, что химической и радиационной опасности нет. Устанавливаются причины возникновения инцидента.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбнинскПроисшествия
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