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2020-05-19T17:43
https://ria.ru/20200519/1571690863.html
В Госдуме призвали не наказывать главврачей за сбои в выплатах медикам
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РИА Новости

В Госдуме призвали не наказывать главврачей за сбои в выплатах медикам

17:43 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Неправильно будет наказывать главных врачей медучреждений за сбои в выплатах медикам, работавших с COVID-19, так как не было четких инструкций от Минздрава, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде российских субъектов медицинские работники получили не те финансовые средства, о которых шла речь на совещаниях.
"Сейчас регионы доплачивают все те выплаты, которые должны были выдаваться раньше. Ситуация улучшается. Губернаторы берут ее под контроль. 15 мая Минздрав убрал фразу "за фактически отработанное время" в документе. Региональные ведомства держали между собой связь и не могли прийти к единому мнению по выплатам. Здесь нужна была помощь федерального Минздрава... Наказывать главных врачей считаю неправильным. И сегодня нельзя допустить, чтобы они ещё и пострадали", - сказал Огуль РИА Новости.
"Не главные врачи виновны в задолженностях перед врачами, а нечетко прописанные процедуры. Не было четких разъяснений в постановлении, которым нужно было руководствоваться", - пояснил депутат.
Он напомнил, что когда в РФ вводили родовые сертификаты в 2006 году, тоже четко не был прописан механизм: кто и как мог из главных врачей роддомов, так и действовал. Сейчас с нынешними выплатами история похожая, считает депутат.
Огуль подчеркнул, что только 15 мая были внесены изменения в постановление правительства, где была более четкая и понятная схема для регионов. До этого времени регионы "были в замешательстве".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид ОгульЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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