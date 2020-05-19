СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам

Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет открыл первое уголовное дело из-за невыплаты дополнительных средств медикам, работающим с больными COVID-19.

Производство возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира . Они пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. Под подозрение попало руководство горбольницы.

"По результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверку из краевого Минздрава. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил уволить главврача армавирской больницы, если факт нарушений подтвердится.

Проверки по поводу невыплаты медикам положенных денег проходят как минимум в 19 из 85 регионов России.

Стимулирующие выплаты медработникам

Владимир Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам положено 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Из бюджета регионам выделили на эти цели 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

На прошлой неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.

Глава государства призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.