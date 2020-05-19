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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:11
https://ria.ru/20200519/1571690755.html
СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654733_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_7ed19970a658a529ffbd7e37c4c8d313.jpg
РИА Новости

СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам

17:41 19.05.2020 (обновлено: 23:11 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет открыл первое уголовное дело из-за невыплаты дополнительных средств медикам, работающим с больными COVID-19.
Производство возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира. Они пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. Под подозрение попало руководство горбольницы.

"По результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ролик армавирских медработников стал причиной скандала, в результате которого в больницу направили проверку из краевого Минздрава. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пригрозил уволить главврача армавирской больницы, если факт нарушений подтвердится.
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Проверки по поводу невыплаты медикам положенных денег проходят как минимум в 19 из 85 регионов России.

Стимулирующие выплаты медработникам

Владимир Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам положено 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
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В Госдуме призвали не наказывать главврачей за сбои в выплатах медикам
Из бюджета регионам выделили на эти цели 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На прошлой неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Глава государства призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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