Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:29
https://ria.ru/20200519/1571690675.html
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19

17:41 19.05.2020 (обновлено: 18:29 19.05.2020)
36844
© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тревожная статистика по распространению коронавируса в Латинской Америке говорит о том, что регион может стать новым очагом пандемии. Об этом пишет Der Spiegel.
Руководитель бразильского подразделения "Врачей без границ" Ана де Лемос подчеркнула, что за последние недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
11 мая, 08:00РИА Наука
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Автор материала Александр Сарович указывает, что в некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе.
"В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже", — пишет Der Spiegel.
В бразильском городе Манаус, где проживают два миллиона человек, смертность увеличилась в три раза. Такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида, где наблюдалась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, заметил Сарович. Городу Гуаякиль в Эквадоре, где умерло в пять раз больше людей, чем в прошлые годы, грозит превратиться во второй Нью-Йорк, считает он.
Отмечается, что уже сейчас в Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса, — их хоронят в сложенных друг на друга гробах. Кроме того, в стране проводится мало тестов на COVID-19.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
12 мая, 22:11Распространение нового коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в сто тысяч смертей, а "худшее еще впереди". По мнению автора статьи, такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами в стране и несерьезным отношением к вирусу бразильского президента Жаира Болсонару, который назвал COVID-19 "небольшим гриппом".
"Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили это решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой", — говорится в материале.
Более того, в Мексике уже начали снимать введенные ранее ограничения несмотря на то, что страна вышла на третье место в Латинской Америке по количеству зараженных и умерших. При этом вирусологи говорят о том, что Мехико еще не достиг пика эпидемии.
Вопреки жесткому карантину заболевание продолжает набирать обороты в Перу — в регионе Лорето в час от коронавируса умирает один человек.
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
18 мая, 19:20Распространение нового коронавируса
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
"В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами", — заключает автор.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.
В Латинской Америке за месяц число инфицированных увеличилось в семь раз — до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза — до 30 396. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно), за ней следует Перу (94 933 и 2789), Мексика вышла на третье место (51 633 и 5332).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
12513134345
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруЛатинская АмерикаВОЗDer SpiegelМексикаВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Мужчина, страдающий ожирением
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам
Город Ханты-Мансийск
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
В палате пациента
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния