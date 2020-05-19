Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

"Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из "Лиза Алерт". Это наш мальчик, подтвердили. Пока больше никакой дополнительной информации, мы все тут на эмоциях. Официальный отчет будет позже", — сказала собеседница агентства.