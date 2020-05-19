Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
Ребенок пропал вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района, однако родители сообщили о его пропаже только на следующий день. К поискам сразу же подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
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"Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из "Лиза Алерт". Это наш мальчик, подтвердили. Пока больше никакой дополнительной информации, мы все тут на эмоциях. Официальный отчет будет позже", — сказала собеседница агентства.
Ребенок провел в лесу почти двое суток.
Как сообщает региональное управление СК, мальчика нашли благодаря слаженным усилиям всех сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей. Сейчас выясняется состояние здоровья найденного ребенка.
"В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены обстоятельства произошедшего и причины случившегося", — отмечается в сообщении.