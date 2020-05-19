МККК обеспокоен случаями COVID-19 среди беженцев-рохинджа в Бангладеш

"Первые случаи в лагерях и тюрьмах являются тревожным знаком и усиливают уязвимость. Мы боимся, что ситуация может только ухудшиться", - сказал Кшисек. По его словам, перемещенные из-за кризиса лица особенно уязвимы, так как места их временного размещения или лагеря переполнены, часто они живут в антисанитарных условиях практически без доступа к медицинской помощи и хорошему питанию.