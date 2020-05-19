МККК обеспокоен случаями COVID-19 среди беженцев-рохинджа в Бангладеш

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация в переполненных лагерях беженцев рядом с городом Кокс-Базар в Бангладеш может стать еще хуже после того, как подтвердились первые случаи заражения среди рохинджа и местного населения, заявил РИА Новости советник по связям с общественностью азиатско-тихоокеанского сектора Международного комитета Красного Креста (МККК) Павел Кшисек.
"Первые случаи в лагерях и тюрьмах являются тревожным знаком и усиливают уязвимость. Мы боимся, что ситуация может только ухудшиться", - сказал Кшисек. По его словам, перемещенные из-за кризиса лица особенно уязвимы, так как места их временного размещения или лагеря переполнены, часто они живут в антисанитарных условиях практически без доступа к медицинской помощи и хорошему питанию.
"Пока риск передачи вируса растет, мы намерены продолжать поддерживать медицинские структуры в Кокс-Базаре, Текнафе, Ухии, Раму, Наяпаре и Тумбуру для групп перемещенных лиц из Ракхайна и принимающих общин. Мы усиливаем нашу поддержку отделению экстренной помощи в больнице Садар, главному учреждению здравоохранения района", - добавил Кшисек.
В частности МККК помогает учреждениям с проверкой на COVID-19 и средствами индивидуальной защиты для персонала. Красный крест также проводит информационные кампании по соблюдению гигиены на фоне эпидемии как для беженцев в Кокс-Базаре, так и для принимающих общин.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич сообщил, что первый случай COVID-19 выявлен у беженца народности рохинджа в Кокс-Базаре, под угрозой заражения свыше 1,2 миллиона человек. Кроме того, один член местной общины также получил положительные результаты теста. УВКБ ООН опасается, что вирус может быстро распространиться в густонаселенных поселениях, где проживают порядка 860 000 беженцев народности рохинджа. Еще 400 000 граждан Бангладеш проживают в близлежащих принимающих общинах. Эти группы населения считаются одними из наиболее подверженных риску в связи с пандемией.
Согласно последним данным института эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований страны, число случаев заражений новой коронавирусной инфекцией в Бангладеш достигло 25 121, скончались 370 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.