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2020-05-19T17:37
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Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
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РИА Новости

Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены

17:37 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Автомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва сожалеет, что механизмы практического сотрудничества по военной линии с НАТО заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главная проблема заключается в отсутствии работавших весьма и весьма полезно механизмов прямых контактов между военными России и НАТО. Наши натовские коллеги соглашаются только на встречи уровня начальника генерального штаба, но механизмы практического сотрудничества с участием военных полностью заморожены, к нашему большому сожалению", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
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Вчера, 17:32
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РоссияСергей ЛавровНАТОБезопасность
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