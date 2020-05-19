СМИ сообщили о гибели семи пакистанских солдат при нападении террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Семь пакистанских солдат стали во вторник жертвами двух терактов в провинции Семь пакистанских солдат стали во вторник жертвами двух терактов в провинции Белуджистан , сообщает издание Dawn

Согласно заявлению межведомственной службы по связям с общественностью, террористы атаковали автомобиль пограничного корпуса в населенном пункте Маха с помощью самодельных взрывных устройств, в результате чего погибли шесть военнослужащих пакистанской армии.

В ходе другого инцидента в Кече еще один солдат был убит в перестрелке с боевиками.

Ранее в мае пять солдат пограничного корпуса и один офицер были убиты после того, как их автомобиль был взорван вблизи пакистано-иранской границы.