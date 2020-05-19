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2020-05-19T17:35
https://ria.ru/20200519/1571690265.html
СМИ сообщили о гибели семи пакистанских солдат при нападении террористов
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РИА Новости

СМИ сообщили о гибели семи пакистанских солдат при нападении террористов

17:34 19.05.2020 (обновлено: 17:35 19.05.2020)
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Семь пакистанских солдат стали во вторник жертвами двух терактов в провинции Белуджистан, сообщает издание Dawn.
Согласно заявлению межведомственной службы по связям с общественностью, террористы атаковали автомобиль пограничного корпуса в населенном пункте Маха с помощью самодельных взрывных устройств, в результате чего погибли шесть военнослужащих пакистанской армии.
В ходе другого инцидента в Кече еще один солдат был убит в перестрелке с боевиками.
Ранее в мае пять солдат пограничного корпуса и один офицер были убиты после того, как их автомобиль был взорван вблизи пакистано-иранской границы.
Как сообщала пресс-служба минобороны Пакистана, сотрудники службы безопасности возвращались с патрулирования в Буледе, расположенном в 14 километрах от пакистано-иранской границы, чтобы "проверить возможные маршруты, используемые террористами в горной местности Макрана", когда их автомобиль был взорван радиоуправляемым самодельным взрывным устройством.
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