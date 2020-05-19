Российские военные не планируют учений у линии соприкосновения с НАТО

"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", - сказал Лавров журналистам в ходе пресс-конференции в видеоформате.