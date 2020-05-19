Российские военные не планируют учений у линии соприкосновения с НАТО

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные сокращают масштаб учений в период пандемии COVID-19 и не планируют их вблизи линии соприкосновения со странами НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", - сказал Лавров журналистам в ходе пресс-конференции в видеоформате.
Ранее НАТО призвало Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.
Венский документ был заключен под эгидой ОБСЕ для взаимодействия России и НАТО в сфере безопасности. Документ появился в 1991 году, но затем несколько раз обновлялся. В нем содержатся основные механизмы предотвращения военных инцидентов в Европе, а также правила информирования о военных учениях.