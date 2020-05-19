Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T17:32
https://ria.ru/20200519/1571690089.html
Российские военные не планируют учений у линии соприкосновения с НАТО
https://cdn24.img.ria.ru/images/151498/84/1514988484_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_44910c50a7927a133fe49e9b114599ba.jpg
РИА Новости

Российские военные не планируют учений у линии соприкосновения с НАТО

17:32 19.05.2020
195
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России во время учений
Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные сокращают масштаб учений в период пандемии COVID-19 и не планируют их вблизи линии соприкосновения со странами НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", - сказал Лавров журналистам в ходе пресс-конференции в видеоформате.
Ранее НАТО призвало Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.
Венский документ был заключен под эгидой ОБСЕ для взаимодействия России и НАТО в сфере безопасности. Документ появился в 1991 году, но затем несколько раз обновлялся. В нем содержатся основные механизмы предотвращения военных инцидентов в Европе, а также правила информирования о военных учениях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:13
США предложили обсудить стратегическую стабильность, заявил Лавров
1101014
Обсудить 0
ОБСЕСергей ЛавровНАТОЕвропаБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США разрушают ограничители в сфере стратегической стабильности
Автомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров заявил, что Договор по открытому небу находится под угрозой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США предложили обсудить стратегическую стабильность, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
Флаг Тайваня на здании дипломатического представительства в Мексике
США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
СМИ сообщили о гибели семи пакистанских солдат при нападении террористов
Флаг Дании
Лавров рассказал о готовящемся визите в Россию главы МИД Дании
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не политизировать реализацию "Северного потока — 2"
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров: ситуация с "Северным потоком – 2" не влияет на отношения с Данией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров провел телефонный разговор с Маасом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния