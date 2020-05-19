Лавров заявил, что Договор по открытому небу находится под угрозой

"Остался практически один договор - СНВ-3. Мы бы очень хотели, чтобы он продолжал действовать, хотя бы на период пятилетнего продления для того, чтобы все новые идеи, которые вбрасываются в дискуссию о стратстабильности, на современном этапе можно было бы рассмотреть без спешки, с участием всех тех, кто готов в разговоре принимать участие", - отметил он.