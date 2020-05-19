Лавров: США разрушают ограничители в сфере стратегической стабильности

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. США последовательно разрушают все договорные инструменты и ограничители в сфере стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одна из областей, где эти (российско-американские – ред.) отношения нуждаются в существенном улучшении – это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями. Наши американские коллеги последовательно разрушают все договорные инструменты, все договорные ограничители, которые в этой сфере существовали, начиная с договора о ПРО", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В этой связи министр также напомнил о ДРСМД, который "почил в бозе, несмотря на все попытки России вернуть дискуссию и хотя бы договорится о моратории".
"Результата мы не наблюдаем из-за позиции НАТО", - добавил глава МИД РФ.