В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.

По его словам, зимне-весенний период всегда используется для подготовки команд к летним экспедициям – каждое лето на полярный и приполярный Урал вылетают рыбачить 15-20 команд рыбаков по 10 человек. Одна из команд попросила сделать изменения в маршруте и найти уединенную реку, благодаря чему и было сделано открытие.

"Мы начали смотреть местность, строить маршрут, просчитывать расстояния, изучать карты. Каково было наше удивление, когда мы, изучая местность, на которую команда хотела попасть, нашли пирамиду. Сначала глазам не поверили. Начали изучать рельеф местности. Грани у нее – южная, северная – четко относительно друг друга стоят под 90 градусов. А главное, что на нас удивило, что она расположена, четко выровнена по сторонам света. Ни на градус практически не отклоняется", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что гора своими формами в точности повторяет пирамиду Хеопса в Египте, но примерно в четыре раза ее превосходит: один километр против 230 метров по длине бокового ребра и 774 метра против 147 — в высоту. Она находится на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе, близлежащий населенный пункт – село Саранпауль, но чаще туристы вылетают на вертолете из Нягани.