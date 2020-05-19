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Туризм
2020-05-19T18:43
https://ria.ru/20200519/1571689782.html
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1036x0_80_0_0_5dd804726577b331c6ff35ef9db60387.jpg
РИА Новости

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

18:43 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
По его словам, зимне-весенний период всегда используется для подготовки команд к летним экспедициям – каждое лето на полярный и приполярный Урал вылетают рыбачить 15-20 команд рыбаков по 10 человек. Одна из команд попросила сделать изменения в маршруте и найти уединенную реку, благодаря чему и было сделано открытие.
"Мы начали смотреть местность, строить маршрут, просчитывать расстояния, изучать карты. Каково было наше удивление, когда мы, изучая местность, на которую команда хотела попасть, нашли пирамиду. Сначала глазам не поверили. Начали изучать рельеф местности. Грани у нее – южная, северная – четко относительно друг друга стоят под 90 градусов. А главное, что на нас удивило, что она расположена, четко выровнена по сторонам света. Ни на градус практически не отклоняется", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что гора своими формами в точности повторяет пирамиду Хеопса в Египте, но примерно в четыре раза ее превосходит: один километр против 230 метров по длине бокового ребра и 774 метра против 147 — в высоту. Она находится на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе, близлежащий населенный пункт – село Саранпауль, но чаще туристы вылетают на вертолете из Нягани.
"Следов деятельности человека нет. Только медведи, волки, росомахи, рыси. Биологи туда заходили в 1970-х–80-х годах и обнаружили бокситовое месторождение алюминия. Это примерно на 80 километров ниже, восточнее. После перестройки этот регион заброшен полностью был, поскольку логистики нет грамотной, дорог нет, площадок летных нет. Только вертолетом, на вездеходе не заехать, потому что горы очень высокие", — пояснил Свитов.
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ТуризмТуризмХанты-Мансийский автономный округНовости - Туризм
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