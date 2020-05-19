Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО, в котором НАТО обязалось не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса", — сказал министр во время онлайн-брифинга.
Лавров также отметил, что американские послы в государствах ЕС не только свободно "излагают позицию своей страны", но и "диктуют позицию стране пребывания".
Ранее представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В ФРГ уже несколько недель идет спор о размещении на территории страны ядерного оружия: члены Социал-демократической партии требуют вывести его, а их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
Высказывания Мосбахер прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: по ее словам, подобные заявления обостряют отношения России и НАТО, а реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок в Соединенные Штаты. В пример дипломат привела Москву, которая давно вернула все свое ядерное оружие на национальную территорию.