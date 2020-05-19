Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T18:15
https://ria.ru/20200519/1571689753.html
Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691132_0:157:2944:1813_1036x0_80_0_0_aa880e94d4b635d19eb8c7165eaec43f.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу

17:25 19.05.2020 (обновлено: 18:15 19.05.2020)
12509
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО, в котором НАТО обязалось не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса", — сказал министр во время онлайн-брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 мая, 13:37
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Лавров также отметил, что американские послы в государствах ЕС не только свободно "излагают позицию своей страны", но и "диктуют позицию стране пребывания".
Ранее представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В ФРГ уже несколько недель идет спор о размещении на территории страны ядерного оружия: члены Социал-демократической партии требуют вывести его, а их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
Высказывания Мосбахер прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: по ее словам, подобные заявления обостряют отношения России и НАТО, а реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок в Соединенные Штаты. В пример дипломат привела Москву, которая давно вернула все свое ядерное оружие на национальную территорию.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
18 мая, 13:05Хочу стать космонавтом
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
2322244521
Обсудить 18
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОПольшаГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Че париться то. Официально отправить польше подробную карту ПРЕВЕНТИВНОГО ядерного удара по ее территории, в случае размещения у себя ЯО. Мол ежели какие непонятки у нас в России возникнут, в связи с этим мутняком, тогда ловите от нас "пламенный привет"!. Прям так и написать, безо всякого политеса!
19 мая, 18:16
РСРадик Сафаргалиев
6641005
Раньше обещал ответить зеркально, теперь комментирует, как и Рогозин. МИД превратился в ничто с этим министром. О Россию ноги вытерли все, начиная с Эстонии и Латвии, заканчивая Америкой.
19 мая, 19:07
sshumov.1973
24001115
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Космический аппарат Гонец-М
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
Лента новостейМолния