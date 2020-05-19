Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу

Высказывания Мосбахер прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: по ее словам, подобные заявления обостряют отношения России и, а реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок в Соединенные Штаты. В пример дипломат привела Москву, которая давно вернула все свое ядерное оружие на национальную территорию.