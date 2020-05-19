США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ

Во время права на ответ в ходе второго дня дискуссий на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представитель постпредства США при женевском отделении ООН Говард Соломон вновь заявил о необходимости направить приглашение для участия Тайваня в качестве наблюдателя в сессии ВАЗ.