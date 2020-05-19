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2020-05-19T17:26
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США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ
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РИА Новости

США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ

17:26 19.05.2020
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© Flickr / Connie MaФлаг Тайваня на здании дипломатического представительства в Мексике
Флаг Тайваня на здании дипломатического представительства в Мексике
© Flickr / Connie Ma
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и Китай вновь не пришли к согласию в вопросе приглашения Тайваня в качестве наблюдателя на Всемирную ассамблее здравоохранения.
Во время права на ответ в ходе второго дня дискуссий на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представитель постпредства США при женевском отделении ООН Говард Соломон вновь заявил о необходимости направить приглашение для участия Тайваня в качестве наблюдателя в сессии ВАЗ.
Со своей стороны постоянный представитель Китая при женевском отделении ООН Чэнь Сюй высказался "решительно против обсуждения политического вопроса" приглашения Тайваня на ВАЗ и призвал "единым фронтом выступать против пандемии".
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
18 мая, 16:54
Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя
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ТайваньКитайСШАВ мире
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