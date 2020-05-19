Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае

Также медик обратил внимание то, что в данной ситуации большую роль могли сыграть бессимптомные носители, которые незаметно для самих себя передают вирус.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4634 умерли.