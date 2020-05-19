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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:54
https://ria.ru/20200519/1571689601.html
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае

17:25 19.05.2020 (обновлено: 17:54 19.05.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае.
"Это может быть связано со случаями завоза", — сказал Зуев в комментарии телеканалу "360", отметив, что Китай давно снял ограничения и вернулся к привычной жизни.
Также медик обратил внимание то, что в данной ситуации большую роль могли сыграть бессимптомные носители, которые незаметно для самих себя передают вирус.
В понедельник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о новой вспышке коронавируса на северо-востоке Китая. По данным агентства, в режиме самоизоляции оказались 108 миллионов человек.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4634 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевКитайВ мире
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