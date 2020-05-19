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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:20
https://ria.ru/20200519/1571689389.html
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353012_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_7caedbdc3669c994a1308a7e3c12a161.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о поставке медоборудования из США

17:20 19.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Два авиарейса из США безвозмездно поставят медоборудование России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В одном из последующих телефонных разговоров (с президентом РФ Владимиром Путиным) президент США (Дональд) Трамп сказал, что США нарастили мощности производства аппаратов ИВЛ, хотели бы поддержать усилия российского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это было чистосердечное предложение, искреннее. Мы его в качестве такового и восприняли, и президент Путин с ним согласился. Сейчас это предложение уже обретает практические очертания, оно реализуется... Планируется нашими американскими партнерами два рейса, которые доставят эти аппараты для медучреждений РФ", - сообщил Лавров в ходе брифинга. Он подчеркнул, что как и в случае помощи со стороны России, "речь идет о безвозмездной помощи".
"Мы оплатили свои поставки, американская сторона оплачивает аппараты ИВЛ", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровВладимир ПутинСШАВ мире
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