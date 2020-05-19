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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-05-19T17:20
https://ria.ru/20200519/1571689346.html
Немецкие эксперты положительно оценили проект мусорозавода в Татарстане
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РИА Новости

Немецкие эксперты положительно оценили проект мусорозавода в Татарстане

17:20 19.05.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Выводы независимых международных экспертов показывают, что работа строящегося в Зеленодольском районе Татарстана завода по термическому обезвреживанию отходов не нанесет вреда окружающей среде и не вызовет неудобств у местных жителей, сообщил во вторник министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.
Экспертиза проводилась немецкими организациями LGA и Muller-BBM, имеющими опыт работы в этой сфере.

"Согласно данным экспертизы от компании LGA, при выбранной технологии завода и при его надлежащем строительстве и эксплуатации следует исходить из того, что требования по выбросам, предусмотренные директивой Евросоюза, соблюдаются. Строительство и эксплуатация завода в данном случае в связи с поставленными вопросами считаются допустимыми", – привели в пресс-службе главы Татарстана слова Шадрикова.

Как отмечается в представленных министром заключении экспертов ВВМ, первые результаты показывают, что работа завода в Зеленодольском районе Татарстана не нарушает российские стандарты качества окружающей среды, не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей, не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимание неудобства для общественности в целом и жителей по соседству.
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"Согласно данным экспертизы, первые результаты исследования дисперсии воздуха показали, что дополнительная нагрузка загрязняющих веществ, вызванная заводом, весьма мала. Абсолютный уровень расчетных концентраций загрязняющих веществ представляется низким по сравнению с результатами, полученными в ходе моделирования рассеивания воздуха на сопоставимых предприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Мусоросжигательный завод в поселке Осиново с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тысяч тонн ТКО. Реализация проекта должна позволить достичь уровня "нулевого захоронения" отходов. По словам Шадрикова, после запуска завода ближайшие предприятия будут покупать вырабатываемую на нем электроэнергию по "зеленому тарифу".
Министр также сообщил, что ртутные лампы и батарейки на новом заводе перерабатываться не будут. "За отходы первого и второго класса опасности отвечает "Росатом". Мы с ними подписали пилотный проект и активно работаем, сейчас начали заниматься по ртутным лампам, чтобы они в перспективе не попадали на завод по термическому обезвреживанию отходов", – пояснил он.
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В отношении переработки батареек подписано соглашение с компанией "Дюрасел Раша". "Мы совместно с образовательными учреждениями собираем батарейки, и "Дюрасел" их забирает на переработку. Думаю, что к моменту завершения строительства завода раздельный сбор ТКО будет на еще лучшем уровне", – добавил министр.
"Что касается таких отходов, как шлаки и зола, то первые будут отправлены на рекультивацию полигонов ТБО. А с золой компания "РТ-Инвест" прорабатывает проект по остеклению, в результате чего она перейдет в пятый класс опасности", - заключил он.
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