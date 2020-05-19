В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,3 тысячи

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 202, до 6340, всего умер 221 человек, сообщила во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 6138 зарегистрированных случаях коронавируса, 217 из которых стали летальными.

"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6340. Всего 2508 человек были вылечены, а 221 скончался из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.