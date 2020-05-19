В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,3 тысячи

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 202, до 6340, всего умер 221 человек, сообщила во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6138 зарегистрированных случаях коронавируса, 217 из которых стали летальными.
"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6340. Всего 2508 человек были вылечены, а 221 скончался из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.